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قفلت الخط في وشهم.. صاحب عربية الحواديت: هذه كواليس تكريمي في مؤتمر الشباب.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:12 ص
هيثم السيد، مؤسس
هيثم السيد، مؤسس "عربية الحواديت"
ندى فتح الله
قال هيثم السيد مؤسس "عربية الحواديت" ، والذي تم تكريمه بألمس في مؤتمر الشباب، إنه حتى بداية المؤتمر لم يكن يعلم كيف تم ترشيحه.

وروى "السيد" خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "TEN" اليوم الأربعاء، تفاصيل ترشيحه، قائلًا إنه تلقى اتصالًا من أحد شركات الإنتاج التي تقوم بإعداد الأفلام لمؤتمر الشباب وطلبوا منه التصوير معه، متابعًا: " افتكرتهم حد بيهزر وقفلت الخط".

وتابع "السيد" أنهم تواصلوا معه مرة أخرى، وطلبوا منه معرفة أماكن تواجده، حيث أنه يتجول بالمشروع الخاص به، وهو سيارة الحواديت التي يمر بها على القرى والنجوع.

وأردف "السيد" أنه لم يتوقع تكريمه في المؤتمر الوطني السابع للشباب الذي تم افتتاحه بالأمس في العاصمة الإدارية الجديدة.

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