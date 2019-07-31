جامعة جنوب الوادي تحدد مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، عن مواعيد الكشف الطبي للطلاب المستجدين للعام الجامعي 2019/ 2020 بكليات الجامعة بقنا وكلية التربية بالغردقة، والتى تبدأ يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019، وتنتهى يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2019.



و أشار رئيس الجامعة، إلى أن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 يتم توقيع الكشف الطبي على طلاب كليتي الطب البشرى وطب الأسنان ويوم الأثنين 2 سبتمبر لطلاب كليتي العلاج الطبيعي والصيدلة ويوم الثلاثاء 3 سبتمبر لطلاب كليتي الهندسة والإعلام ويوم الاربعاء 4 سبتمبر لطلاب كلية الطب البيطري ويوم الخميس 5 سبتمبر على طلاب كليتي العلوم والآثار ويوم السبت الموافق 7 سبتمبر على طلاب كلية التربية تعليم عام.



وأضاف الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأنه يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر يتم توقيع الكشف الطبي على طلاب كلية التربية" تعليم أساسي وطفولة" ويوم الاثنين 9 سبتمبر على طلاب كلية كليتي التمريض والزراعة ويوم الثلاثاء 10 سبتمبر على طلاب كليتى التربية النوعية والمعهد الفني للتمريض ويوم الأربعاء 11 سبتمبر على طلاب كلية الآداب" طالبات" ويوم الخميس 12 سبتمبر على طلاب كلية الآداب" طلاب" ويوم السبت 14 سبتمبر على طلاب كلية التجارة" طالبات"ويوم الاحد 15 سبتمبر على طلاب كلية التجارة"طلاب"والمعهد الفني الصحي.



وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى أن يوم الأثنين الموافق 16 سبتمبر يتم توقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الحقوق" طالبات"ويوم الثلاثاء 17 سبتمبر على طلاب كلية الحقوق" طلاب" ويوم الأربعاء 18 سبتمبر على كافة طلاب كليات الجامعة المتخلفين عن الكشف الطبي.



وأضاف نائب رئيس الجامعة بالنسبة لفرع الجامعة بالبحر الأحمر بأن يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر القادم يتم توقيع الكشف الطبي على طلاب كلية التربية بالغردقة" تعليم عام" ويوم الاثنين 9 سبتمبر على طلاب كلية التربية بالغردقة شعبة"تعليم أساسي وطفولة"، أما بالنسبة لطلاب الانتساب الموجه، فسوف يتم توقيع الكشف الطبي على طلاب كلية الآداب يوم الأحد 22 سبتمبر و يوم الأثنين 23 سبتمبر على طلاب كلية التجارة ويوم الثلاثاء 24 سبتمبر على طلاب كلية الحقوق.



وأ ضاف الدكتور ياسر مغربي- مدير عام الادارة الطبية بالجامعة، بأن الكشف الطبي يبدأ الساعة التاسعة صباحا بمقر المستشفى الطلابي بقنا لكليات الجامعة بقنا ماعدا كلية الهندسة والطب البيطري والزراعة يعقد بمقر الكلية، والمعهد الفني للتمريض والمعهد الفنى الصحى يعقد بمقر المعهد ومقر كلية التربية بالغردقة، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبي من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي.



وأوضح مدير عام الادارة الطبية، بأن الطلاب المقيمين في محافظة البحر الأحمر وتم ترشيحهم لكليات الجامعة بقنا يمكنهم الكشف الطبي في كلية التربية بالغردقة في اليوم المخصص لطلاب الكلية المرشح لها.

