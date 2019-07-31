لحظة وصول السيسي لمقر مؤتمر الشباب بالعاصمة الجديدة.. فيديو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى يومه الثانى.









يشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وخطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.





ويحضر المؤتمر عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



