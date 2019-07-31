ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحظة وصول السيسي لمقر مؤتمر الشباب بالعاصمة الجديدة.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:16 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
شيرين عادل
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، فى يومه الثانى.


يشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وخطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويحضر المؤتمر عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

و سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤتمرات الوطنية للشباب.. إبداع مصارحة وتواصل بين الدولة وأجيال المستقبل.. النسخة السابعة تنطلق من العاصمة الإدارية بصبغة أكثر نضجا

الدولة تحارب الفقر في مصر..عرض حياة كريمة بمؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية.. مبادرة وطنية تستهدف تكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته.. والتخفيف عن كاهل سكان المناطق الأكثر احتياجا

اليوم.. مصر على موعد مع الإبداع.. السيسي يفتتح المؤتمر الوطني الدوري السابع للشباب في العاصمة الإدارية.. فكر جديد لدولة عصرية تحارب الفقر وتواجه الواقع.. وقادة مستقبلها يطرحون القضايا بحرية وشفافية

تدشن في مؤتمر الشباب.. حياة كريمة.. مبادرة رئاسية للقضاء على الفقر في القرى الأكثر احتياجا.. صور

لحظة وصول الرئيس السيسي إلى مقر مؤتمر الشباب .. فيديو

أحد مهندسي العاصمة الإدارية: نبني أطول برج في إفريقيا وبنية تحتية ذكية.. فيديو

ترشيحاتنا

ننشر آخر فيديو لـ عروس المنوفية المقتولة يوم الصباحية بسبب مرض زوجها النفسي

طه إسماعيل: 5 مدربين مصريين مرشحين لتدريب المنتخب

يكشف تفاصيل محاولة خطف ابنته.. حلمي بكر: حجر ابني عليّ كذب

الدولار بـ 16.64 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 31 -7- 2019 | فيديو

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

العروسة عذراء والزوج مريض نفسى.. الخوف من الفضيحة والعجز الجنسى وراء جريمة يوم الصباحية بـ المنوفية.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها