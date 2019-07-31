رئيس مصلحة الضرائب: ميكنة الإجراءات سيقفز بمصر لمرتبة متقدمة.. فيديو

قال محسن الجبار مدير إدارة فحص قضايا التهرب بمصلحة الضرائب، إن المصلحة تعتبر ركيزة أساسية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب تقدم خدمات متطورة فى الفترة الاخيرة تساعد على بناء الثقة فى المجتمع الضريبى.





أشار الجبار فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إلى أن مصلحة الضرائب تحاول زيادة موارد الدولة من خلال توسيع قاعدة الموجودين دون زيادة الأسعار الضريبية، موضحًا أن وزارة المالية وضعت خطة طموحة لميكنة مصلحة الضرائب.





وأكد أنه منذ شهر يناير الماضى أصبح يقدم الإقرارات الضريبية إليكترونيًا، بالإضافة إلى إقرارات ضرائب الدخل أيضًا، مضيفًا انه بدءًا من شهر يناير القادم سيتم تقديم كافة الإقرارات الضريبية إليكترونيًا.



