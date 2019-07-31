صدمة قوية لـ المصري البورسعيدي بعد إصابة كريم العراقي

تلقى الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي صدمة كبيرة وذلك بعدما ثبتت إصابة كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق بالتواء في الكاحل سيبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر.
وتعرض كريم العراقي إلى الإصابة خلال مباراة بورفؤاد الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء، إلا أن الفحوصات الطبية أكدت أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.
وأصبحت فرص كريم العراقي ضئيلة للغاية في اللحاق ببطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي التي تقام في القاهرة، خلال شهر نوفمبر المقبل.
وتعرض كريم العراقي إلى الإصابة خلال مباراة بورفؤاد الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء، إلا أن الفحوصات الطبية أكدت أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.
وأصبحت فرص كريم العراقي ضئيلة للغاية في اللحاق ببطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي التي تقام في القاهرة، خلال شهر نوفمبر المقبل.