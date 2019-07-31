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رياضة

صدمة قوية لـ المصري البورسعيدي بعد إصابة كريم العراقي

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
نور عادل
تلقى الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي صدمة كبيرة وذلك بعدما ثبتت إصابة كريم العراقي الظهير الأيمن للفريق بالتواء في الكاحل سيبعده عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وتعرض كريم العراقي إلى الإصابة خلال مباراة بورفؤاد الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء، إلا أن الفحوصات الطبية أكدت أنه سيغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وأصبحت فرص كريم العراقي ضئيلة للغاية في اللحاق ببطولة كأس الأمم الأفريقية، تحت 23 عامًا مع منتخب مصر الأولمبي التي تقام في القاهرة، خلال شهر نوفمبر المقبل.

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