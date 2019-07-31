الصين تعلن وقف منح تأشيرات للسفر إلى تايوان

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، تعليق منح التأشيرات إلى تايوان اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، في ما قد يشكل ضربة اقتصادية قاسية للجزيرة.



وقالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في بيان إنه سيتم تعليق منح الأذون اعتبارا من غدا الخميس بسبب العلاقات الحالية على جانبي المضيق.



وأتاح برنامج لمواطنين صينيين في 47 مدينة في البر الصيني طلب الحصول على أذون لزيارة تايوان بشكل منفرد وليس ضمن مجموعات سياحية.



وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا شديدا منذ أن تولت الرئاسة في الجزيرة في 2016 تساي اينج وين، التي ترفض مبدأ الوحدة بين الصين وتايوان الذي تصر عليه بكين.



