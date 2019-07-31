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محافظات

وفد طبي ياباني يزور مستشفي الباجور فى المنوفية.. صور

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:15 ص
صدى البلد
محمد امين
استقبل صباح اليوم محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور الوفد الياباني الذي قام بزيارة مستشفى الباجور لبحث سبل التعاون المشترك.

واستقبل الوفد الدكتور إسلام سليم مدير المستشفى حيث قام الوفد بتفقد أعمال التطوير التي تتم في المستشفى.

وأعرب المرسي عن سعادته بهذه التجربة التي سوف تعود بالنفع علي المستشفى ولتبادل الخبرات الطبية.

وأكد الدكتور إسلام سليم مدير المستشفى على تذليل العقبات أمام الوفد الياباني لتسهيل البحث وتبادل الخبرات.
وفد طبي ياباني يزور مستشفي الباجور فى المنوفية.. صور
وفد طبي ياباني يزور مستشفي الباجور فى المنوفية.. صور
وفد طبي ياباني يزور مستشفي الباجور فى المنوفية.. صور
وفد طبي ياباني يزور مستشفي الباجور فى المنوفية.. صور

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