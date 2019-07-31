رئيس أركان إسرائيل يهدد: سنعمل في جميع الجبهات

نشر موقع "والاه" العبري أن رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي، قال إن جيشه يعمل وسيعمل في جميع الجبهات في المنطقة جوًّا وبرًا وبحرًا، متوعدا المساس "بالاعداء".



وأضاف كوخافي أن "الجيش سيستمر بالعمل دائمًا لتعزيز القدرات العملياتية والتكنولوجية والاستخباراتية وقادة سلاح البحرية ووحدة الكوماندو البحري خاصة عملية طويلة ومهمة للغاية، عملية بعد عملية، نشاط تلو الآخر وبسبب نجاحكم تحقق مكاسب شاملة للجيش والمؤسسة الأمنية ودولة إسرائيل".



وقال قائد ذراع البحرية إيلي شرفيت: "سر العظمة البحرية هو التواصل بين محاربي الكوماندو "شييطت 13"، بعد عملهم بعزم وإصرار، وبين ذراعنا الطويلة فوق البحر - أسطول سفن الصواريخ. ولا يقل عن ذلك أهمية، التواصل مع الذراع الطويلة تحت الماء - أسطول الغواصات التي عملت بكلّ حداثة، ووفقًا للتحديات، من المهم أن نستمر بالعمل بتواضع، وبشكل مخفي".

