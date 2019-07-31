جواب اعتذار لسائح.. الشرطة الإماراتية تضرب مثالا في الذوق واحترام الضيف.. صور

عندما تتجاوز السرعة المسموحة في أي دولة حول العالم تعرض نفسك للمساءلة، وقد ينتهي بك الأمر في السجن، ولكن الإمارات ضربت مثلا في الذوق والأخلاق مع السياح.



تداول رواد التواصل الاجتماعي جوابا من شرطة دبي إلى سائح سعودي في الغمارات تجاوز السرعة المسموحة أثناء سيره في أحد الطرق، فقامت الشرطة بالرد بأخلاق رفيعة .



أرسلت الشرطة جواب للسائح مكتوب فيه: "يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعًا، ومخالفًا لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرّر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك" .



أثنى رواد التواصل الاجتماعي عبر فيس بوك و تويتر على الشرطة الإماراتية بعد ذلك الخطاب وحسن معاملتهم للأجانب و أخلاقهم الرفيعة في التعامل مع الأخرين والوعي الكامل بأهمية السياحة و السياح .