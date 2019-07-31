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أخبار البلد

بعد ظهوره في التجمع.. 7 وسائل آمنة تحميك من ثعبان الطريشة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:30 ص
ثعبان الطريشة
ثعبان الطريشة
شيماء مجدي
اشتكى عدد من أهالي التجمع الخامس في القاهرة الجديدة من ظهور أفعى "الطريشة"؛ ما أثار حالة رعب بين سكان المناطق المجاورة.

وينشر "صدى البلد" لقرائه 7 وسائل للحماية من ثعبان الطريشة وإبعاده عن المنازل من أهمها:

- تربية الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب ما يؤدى إلى إبعاد الزواحف عن المنزل.

- نشر الثوم والبصل والنفتالين خارج المنزل لما لهم من رائحة نفاذة تبعدهم عن المكان.

- عدم ترك أى طعام خارج الثلاجة أو بواقى الأطعمة خارج صندوق القمامة.

- شراء المبيدات السامة الخاصة بالثعابين كنوع من الوقاية عند رؤيتها أو الإصابة منها.

- إغلاق المنافذ في البيت بإحكام لمنع أي حيوانات زاحفة من الدخول.

- تجنب تربية الطيور فوق المنازل أو داخل الحدائق.

- ينصح بالتوجه إلى أقرب مركز سموم عند التعرض للدغات الطريشة ،وذلك بعد غسلها بالماء والصابون والديتول.

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