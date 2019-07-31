بشرى للممولين.. الضرائب تطرح 6 خدمات جديدة بمركز الاتصالات الجديد

يستعرض صدى البلد أبرز الخدمات التي يقدمها مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب والمقرر انطلاقه غدا الخميس، في إطار خطة التطوير المستمرا لذي تقوم بها مصلحة الضرائب لأنظمة العمل بهدف التسهيل على
الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة.
1- يغطي المركز جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات
2- انطلاق خط ساخن موحد لتقديم كافة الخدمات للمولين 16395
3- إتاحة كافة الخدمات الضريبية من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
4- المركز يعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية
5- توفير خدمات رسائل SMS ومواقع التواصل الاجتماعي والدردشة
6- تمتد ساعات عمل مركز الاتصالات 16 ساعة يوميا / 6 أيام فى الاسبوع
وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مركز الاتصالات المتكامل يأتي فى إطار التطوير المستمرالذي تقوم به مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها بهدف التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة، مشيرا أن مركز الإتصالات سيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين/المسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية .
وأضاف أن مركز الاتصالات سيقدم قنوات اتصال اخري متعددة بالإضافة للاتصالات الهاتفية، مثل خدمات البريد الإلكتروني، وخدمات الرسائل القصيرة SMS، وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) وخدمات الدردشة ؛ و تمتد ساعات عمل مركز الاتصالات 16 ساعة يوميا / 6 أيام فى الاسبوع.
الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة.
1- يغطي المركز جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات
2- انطلاق خط ساخن موحد لتقديم كافة الخدمات للمولين 16395
3- إتاحة كافة الخدمات الضريبية من خلال البريد الإلكتروني [email protected]
4- المركز يعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية
5- توفير خدمات رسائل SMS ومواقع التواصل الاجتماعي والدردشة
6- تمتد ساعات عمل مركز الاتصالات 16 ساعة يوميا / 6 أيام فى الاسبوع
وأكد عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مركز الاتصالات المتكامل يأتي فى إطار التطوير المستمرالذي تقوم به مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها بهدف التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى كافة الأنشطة الأساسية للمصلحة، مشيرا أن مركز الإتصالات سيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين/المسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية .
وأضاف أن مركز الاتصالات سيقدم قنوات اتصال اخري متعددة بالإضافة للاتصالات الهاتفية، مثل خدمات البريد الإلكتروني، وخدمات الرسائل القصيرة SMS، وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) وخدمات الدردشة ؛ و تمتد ساعات عمل مركز الاتصالات 16 ساعة يوميا / 6 أيام فى الاسبوع.