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فن

بعد اعتزالها.. ظهور نادر لـ كاميرون دياز مع زوجها في كاليفورنيا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 02:10 م
صدى البلد
شروق ابراهيم
التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للنجمة الأمريكية كاميرون دياز مع زوجها الموسيقي بنجي مادن في ظهور نادر لهما بعد مرور عام على قرار اعتزالها التمثيل.

وظهرت كاميرون دياز بإطلالة كاجوال وارتدت نظارة شمس في محاولة منها لإخفاء وجهها حتى لا تتعرف عليها عيون الباباراتزي في ولاية كاليفورنيا الامريكية.

واعتزلت كاميرون دياز التي تبلغ من العمر 42 عاما التمثيل، نظرا لأنها أصبحت تعيش حالة من التشبع الفني.

يذكر أن أحدث أعمال كاميرون دياز السينمائية هو فيلم Annie إنتاج عام 2014، ومن حينها رفضت الكثير من السيناريوهات التي عرضت عليها.
بعد اعتزالها.. ظهور نادر لـ كاميرون دياز مع زوجها في كاليفورنيا
بعد اعتزالها.. ظهور نادر لـ كاميرون دياز مع زوجها في كاليفورنيا
بعد اعتزالها.. ظهور نادر لـ كاميرون دياز مع زوجها في كاليفورنيا

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