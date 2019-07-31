زي النهاردة ..عماد متعب ملك الـ + 90 يودع الملاعب ويعلق حذاءه

زي النهاردة من سنة بتاريخ ،31 – 7- 2018، أعلن عماد متعب مهاجم فريق الأهلي ومنتخب مصر اعتزاله كرة القدم، بعد مشوار حافل بالانجازات سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.



عماد متعب هو واحد من أفضل رؤوس الحربة على مر تايخ الكرة المصرية بسبب تمركزه الجيد، وقدرته على خداع المدافعين، حيث أطلق عليه عدة ألقاب بسبب ذكائه الكروي من بينها " جلاد الحراس" ومتعب المدافعين".



بروح الأهلي والفانلة الحمراء يعد عماد متعب من أفضل المهاجمين في العالم تركيزا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، حيث أطلق عليه ملك الـ + 90 بسبب تسجيله للعديد من الأهداف في الثواني الاخيرة من عمر المباراة وانقذه للمارد الأحمر من العديد من المواقف الصعبة، لعل أشهرها مباراة نهائي الكونفدرالية الأفريقية 2014 أمام سوى سبورت ، حيث سجل هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، ليتوج الأهلي بطلا للكونفدرالية للمرة الأولي في تاريخه.



حكايات متعب مع الـ + 90 لاتنتهي حيث تسبب نجم الأهلي في إحداث زلزال في ستاد القاهرة موسم 2009، عندما سجل هدف مصر الثاني في شباك الجزائر بتصفيات كأس العالم 2010، ليخوض بعدها الفراعنة مباراة فاصلة أمام محاربو الصحراء في السودان، والتي انتهت نتيجتها بهزيمة مصر بهدف دون رد.



متعب هو أحد أساطير الأهلي ببطولاته وإنجاواته حيث توج مع المارد الأحمر بـ 10 لقب دوري، و 3 بطولات كأس مصر، و6 ألقاب سوبر مصري، و4 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، و4 ألقاب سوبر أفريقي، وبطولة وحيدة للكونفدرالية.



وساهم متعب أيضا في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات 2006، 2008، 2010، تحت قيادة المدرب حسن شحاتة.

