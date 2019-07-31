استجابة لـ صدى البلد.. القابضة للمياه تحل مشاكل المواطنين بـ 3 محافظات

أرسل المركز الإعلامى للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى المنشورة فى موقع صدى البلد تحت عنوان "قرية المسلمية بالشرقية بدون صرف صحى" والأهالي: نعيش في مستنقع من الأوبئة "أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية أفادت أن الشبكة الموجودة بالقرية شبكة صرف صحى أهالى تم تنفيذها بالجهود الذاتية وغير خاضعة للشركة وجار تنفيذ مشروع صرف صحى بالقرية بمعرفة الجهات المختصة ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.



وأفادت الشركة فى ردها على الشكوى المنشورة بعنوان "بنشرب مياه مجارى .. أهالى ميت غمر بالدقهلية يشكون تغيير خواص مياه الشرب" بأن المياه بحالة جيدة على مدار اليوم ومتواجدة بضغوط متناسبة ولكنها تضعف اثناء انقطاع التيار الكهربائى أو انخفاض الجهد الكهربى بالمحطة، حيث يتم تشغيل المولد كوحدة احتياطية بنصف طاقة.



أما بخصوص جودة المياه قام المعمل بمنطقة غمر بالتوجه لمنزل الشاكى ومنزل جاره وجاءت جميع نتائج التحاليل مطابقة للمواصفات القياسية لمياه الشرب وتبين أن الشاكى يريد ان ينقل توصية منزله على الخط الجديد على حساب الشركة.



وردا على الشكوى الواردة تحت عنوان "الاهالى يستغيثون : مياه الصرف تغرق حارة عطا بأرض اللواء " افادت انه بالمعاينة على الطبيعة للشارع المذكور تبين عدم وجود اى طفوحات و مرفق صور توضح حالة الشارع.