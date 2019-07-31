ننشر نص خطاب صيادلة الإسكندرية لرئيس الوزراء ضد تصريحات وزيرة الصحة

تقدمت نقابة الصيادلة بالإسكندرية، بخطاب عاجل، اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس الوزراء بشأن تصريحات وزيرة الصحة.





وقال صيادلة الإسكندرية في خطابهم إنهم شاركوا في العديد من المشروعات وتكبدوا الكثير من الصعاب لإنجاح الحملات القومية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وآخرها حملة 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، ورغم ذلك فأنهم وعلى مدار 7 أشهر اصطدموا بتصريحالت غريبة من وزيرة الصحة، على حد قوالهم، بدأت بتصريحات مهينة عن شباب الصيادلة في مجلس النواب بدأت بتأخير تكليفهم 5 أشهر وفي أماكن تبعد عن أماكن سكنهم بأكثر من 15 ساعة.





وأضاف الخطاب أنه وبالرغم من ذلك لم يتوان الصيادلة عن القيام بدورهم في الحملات الصحية بشكل متفان".





وتابع الخطاب: "وبالأمس القريب فوجئنا بتصريحالت جديدة من وزير الصحة خلال تواجدها بمحافظة بورسعيد حاولت فيها التقليل من دور الصيدلي مما تسبب في أزمة في المنظومة الصحية وحالة احتقان في المجتمع الصيدلي، وهو أمر مستنكر من مسئول دولة لابد وأن يكون داعم لجميع القائمين على المنظومة الصحية".





وطالب الخطاب رئيس الوزراء بالتدخل الفوري فيما أثير وتسبب في هياج بين مليون وربع المليون صيدلي، واحتقان بين أبناء المنظومة الصحية، و1لك بإنفاذ القرارات والقوالنين الخاصة بالمنظومة الصحية خدمة للمريض المصري وتفعيلا لقدرات الآلاف من أبناء الصيادلة في القطاع الطبي".





وأضاف الخطاب: "ونشير إلى عدم قدرة الوزير على تطبيق القرار الوزاري 406 (قرار العهدة)، وضرورة توفير مسئولين إداريين لتحمل مسئولية الأعمال الإدارية الخاصة بعهدة الأدوية والتي تقدر بالمليارات ويتحملها الصيدلي منذ سنوات".





وتابع: إضافة إلى عدم قدرة الوزيرة على تطبيق التوصيف الوظيفي المعد من قبل الوزارة من أجل تحسين الوضع المهني لكافة المستشفيات الحكومية.





وأشار الخطاب إلى عدم قدرة الوزير على الح من فوضى سوق الأدوية المتمثلة في اقتحام الدخلاء والكيانات الاحتكارية المخالفة وبيع الأدوية خارج الصيدليات وفي بعض القنوات التليفزيونية المغمورة ووسائل التواصل الاجتماعي.



