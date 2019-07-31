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حوادث

الدفع بـ ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع أسمنت تحت الإنشاء بسوهاج

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:33 ص
صدى البلد
خالد رياض
دفعت قوات الحماية المدنية بسوهاج، بـ ١٠ سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع أسمنت تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية غرب جهينة.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باندلاع حريق ضخم في مصنع اسمنت تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية غرب جهينة علي الطريق الصحراوي الغربي، وانتقلت قوات الحماية المدنية ومأمور وضباط مباحث مركز جهينة.

وتم الدفع بـ ١٠ سيارات للسيطرة علي الحريق.

جدير بالذكر أن مصنع الأسمنت يقع داخل مجمع مصانع بمنطقة غرب جهينة.

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