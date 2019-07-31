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الرئيس الفرنسي يدعو واشنطن وطهران إلى وقف التصعيد

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:21 ص
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
شريف سيد
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلا من الولايات المتحدة وإيران إلى خفض التصعيد بينهما، وذلك عقب الاتصال الهاتفي الذي جمعه بالرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء.

وأكد إيمانويل ماكرون أثناء اجتماع اللقاء الصيفي الرئاسي الفرنسي وفق ما نقلته إذاعة "فري أوروبا"، رغبته في ضمان موافقة جميع الأطراف المتصارعة على وقف التصعيد والدخول في مفاوضات.

يأتي ذلك مع استمرار الصراع الإيراني الأمريكي في الخليج العربي، وذلك إثر إسقاط إيران لطائرة أمريكية مسيرة، وما أعقبه من إعلان واشنطن إسقاط طائرة إيرانية أيضا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن العام الماضي انسحاب بلاده من الإتفاق النووي مع إيران، كما قرر فرض عقوبات اقتصادية على النظام الإيراني، وما أعقبه من انسحاب إيران أيضا من بنود الاتفاق النووي واحد تلو الأخر، وكان آخرها قرارها بزيادة نسبة تخصيب اليورانيوم.

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