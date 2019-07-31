الزناتي: إجراء قرعة اليوم بنقابة الصحفيين لاختيار أصحاب تأشيرات الحج الجديدة

صرح حسين الزناتى، وكيل النقابة للنشاط رئيس لجنة الحج والعمرة، بأنه بحصول النقابة على 40 تأشيرة حج جديدة إضافية لهذا العام يكتمل عدد التأشيرات الفردية التى حصلت عليها النقابة لهذا العام الى ١٠٠ تأشيرة للزملاء الراغبين فى الحصول عليها لأداء مناسك الحج.



وقال حسين الزناتى إن عملية الاختيار لأصحاب التأشيرات الجديدة ستكون استكمالًا للزملاء الأساسيين الذين كانوا قد فازوا بالقرعة من قبل، وكان عددهم ١٠٠ زميل وزميلة بترتيب الفائزين بالقرعة، ولم يتم اختيار سوى ٦٠ فقط منهم فى المرحلة الأولى، وفى حالة الاعتذار سيتم اختيار الزملاء الاحتياطيين فى نفس القرعة وعددهم ٢٠فائزًا.



وأوضح حسين الزناتى أنه فى حالة عدم استكمال 40 زميلا للفوز بالتأشيرة فى هذه الحالة سيتم إجراء قرعة على ماتبقى من التأشيرات بين الزملاء الذين تقدموا فى نفس القرعة ولم يحالفهم الفوز بها، وستقوم النقابة لضيق الوقت وسرعة إنهاء إجراءات التأشيرات الجديدة، بإجراء القرعة فى حال الحاجة إليها اليوم فى الثانية ظهرا على أن تكون أوراق الفائزين جاهزة لدخولها إلى السفارة فى نفس الوقت وهى جواز سفر صالح لمدة ٦ أشهر صورة بخلفية بيضاء.