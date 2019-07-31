بعد إخطاره بمشكلة عقار عزبة رؤوف بكوم أمبو.. محافظ أسوان يوجه بإزالة وإخلاء المبنى حفاظا على أرواح المواطنين

أعطى اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، توجيهاته الفورية لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو أحمد عبد الوهاب بسرعة متابعة موقف عقار سكنى والمعاينة الميدانية له للوقوف من أرض الواقع على شكوى سكان العقار.



جاء ذلك فور إخطار المحافظ بوجود مشكلة بأحد العقارات السكنية بعزبة رؤوف التابعة لمركز كوم أمبو، والتى تهدد سلامة أرواح وممتلكات أهالي المنطقة.



وكلف محافظ أسوان مسئولى الوحدة المحلية بالقيام بالتدخل الفنى والهندسى وإعداد تقرير تفصيلى عن حالة هذا العقار السكنى لسرعة حل هذه المشكلة بشكل نهائى حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.



من جانبه، أوضح أحمد عبد الوهاب أن صاحب العقار المواطن سيد محمد مرسى أحد أهالى عزبة رؤوف تقدم بشكوى لمركز شرطة كوم أمبو بطلب المعاينة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمدينة ومركز كوم أمبو منذ شهرين، وبناءً عليه ورد الخطاب من مركز الشرطة بطلب تكليف أحد المهندسين لمعاينة العقار وإعداد التقرير اللازم، حيث تم تكليف مدير التنظيم للمعاينة واتخاذ اللازم وإعداد تقرير فنى بحالة العقار المشار إليه وإخطار المواطن بصورة من التقرير.



وقال رئيس مركز ومدينة كوم أمبو إن المواطن قدم صورة التقرير لمؤسسة مصر الخير الخيرية لإعادة بناء العقار، والتى اعتذرت نظرًا لحصول المذكور على مساعدة مالية من نفس المؤسسة تقدر بـ 400 جنيه شهريًا، وهو ما يتعارض مع اللوائح والاشتراطات الخاصة بها.



وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أنه عقب نشر شكوى أهالى المنطقة من خطورة هذا العقار، وجه محافظ أسوان بإعادة المعاينة من قبل الإدارة الهندسية للمدينة، وهو ما تم تنفيذه، حيث تلاحظ لها تدهور حالة المبنى، كما قامت الوحدة المحلية باتخاذ بعض الإجراءات القانونية اللازمة، والتى شملت إعداد مذكرة بالمعاينة للمبنى من قبل الإدارة الهندسية، وتمت إحالتها للشئون القانونية لاستصدار قرار إخلاء إدارى للمبنى نظرًا لخطورته على السكان والمارة، حيث صدر القرار الإدارى رقم 72 لسنة 2019 بإخلاء المبنى.



وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أنه من الإجراءات أيضًا تم إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة والوقوف على حالة المبنى وإعداد تقرير بذلك، وتمت كذلك مخاطبة مركز شرطة كوم أمبو بخطاب رسمى لتنفيذ قرار الإخلاء، وعليه تم إخطار إدارة التضامن الاجتماعى للانتقال لمعاينة العقار المشار إليه وصرف المساعدات اللازمة طبقًا للتعليمات والقواعد المنظمة لذلك مع دراسة تدبير مأوى مناسب لأصحاب العقار السكنى فى حالة توافر مساكن للإيواء العاجل.