شاهد.. لحظة الاعتداء الوحشي على مسلم خمسيني فى أمريكا

وسط انتشار تقارير أمريكية اليوم الأربعاء عن انخفاض معدل معاداة المسلمين فى الولايات المتحدة الأمريكية يتصدر مقطع فيديو الاعتداء على رجل مسلم خمسيني المشهد.





وزعم تقرير جديد صادر عن جامعة ولاية كاليفورنيا في سان بيرناردينو انخفضت جرائم كراهية المسلمين في 10 من أكبر المدن الأمريكية العام الماضي للعام الثاني على التوالي وهو ما يتنافي مع الواقع.





ونشرت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر لحظة الاعتداء على رجل خمسيني مسلم من جانب 2 من الشباب المراهقين.





وفتحت شرطة بالتيمور الأمريكية تحقيقا في حادثة تعرض رجل خمسيني مسلم للاعتداء والضرب من فتية وتحقق الشرطة في ما إذا كانت الجريمة تحمل طابع الكراهية أو السرقة.



















