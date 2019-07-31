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رشا راغب: قبول الشباب بالبرنامج الرئاسي للقيادة بدون واسطة.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:46 ص
الدكتورة رشا راغب
الدكتورة رشا راغب
ندى فتح الله
قالت الدكتورة رشا راغب، مديرة الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة، إنه وسط التشكك واليأس الذي أصاب الكثيرين في فترة ما، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وحده هو من يرى الأمل والحلم، في وسط هجمات شرسة اتهم فيها شباب مصر بالعمالة والتخريب والهدم بمخطط استهدف تخريب مصر.

وأضافت رشا راغب، خلال فعاليات تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، أن شباب مصر هم الرقم الصحيح في معادلة البناء والتعمير والإصلاح، ولا مستقبل دونهم ولا بغيرهم.

وأشارت رشا راغب إلى أنه تم اختيار 500 فتاة وشاب دون واسطة أو محسوبية في برنامج تأهيل الشباب للقيادة وسط آلاف تقدموا، لافتة إلى أن الدفعة الأولى أصبحت 2 و3، والـ 500 طالب أصبحوا 1500.

وأكدت رشا راغب أن فرحة الشباب لم تكن فقط لقبولهم في البرنامج، ولكن لأن البرنامج بمثابة إكسير الحياة لهم عندما آمن الرئيس بهم، موجهة سؤالا للشباب: "أنتم الأمل وعليكم نعتمد، ونثق بكم، وبكم مصر هتكون أم الدنيا وأد الدنيا".

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس، الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة، وانعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

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