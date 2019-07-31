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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب: هذه أبرز توصيات مؤتمر الشباب المنتظرة اليوم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:35 ص
مؤتمر الشباب الوطنى
مؤتمر الشباب الوطنى السابع
عبد الرحمن سرحان
قال محمد موسى المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤتمر الشباب تميز في نسخته السابعة، باختيار مجموعة من الموضوعات المميزة، التي كشفت عن رؤية الشباب للقضايا التي تهم الشارع والمجتمع ككل، وليس التي تشغله فقط.

وأضاف "موسى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن مؤتمر الشباب المنعقد الآن في العاصمة الإدارية الجديدة، منصة مختلفة للحوار، أفرز مجموعة من الشباب الواعي الذي أكد استطاعته للقيادة والريادة، مشيرًا إلى أن نموذج محاكاة الحكومة كان إحدى هذه الإفرازات التي نتجت عن مؤتمر الشباب.

ولفت المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن التنسيقية كان لها حضورًا بارزًا – كعادتها - في مؤتمر الشباب، بالعاصمة الجديدة، وطرحت مجموعة من الملفات الهامة على رأسها إجراءات الحماية المجتمعية، والتحول الرقمي، مؤكدًا أن الدولة وصلت لمرحلة نضج كبيرة تستطيع من خلالها تنمية هذه الملفات.

وأكد، محمد موسى، أن توصيات مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المقرر أن يختتم اليوم، سوف تتمحور توصياته النهائية حول مزيد من برامج الحماية الاجتماعية والتأكيد عليها.

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