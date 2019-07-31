البلطي يرتفع والبوري يتراجع.. أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 31-7-2019 فى مصر

تباينت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 31-7-2019، في تعاملات سوق العبور حيث ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، بنحو جنيها واحدا، ، ليتراوح بين 32 و36 جنيها، فيما تراجع سعر كيلو السمك البوري بنحو جنيهين، ليتراوح بين 49 و55 جنيها.



وتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري 90 جنيها، والجمبري ترواح بين 200 و310 جنيهات، والثعابين ترواحت بين 50 و150 جنيها للكيلو.



واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي متراوحا بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.