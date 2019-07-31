بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات القروية بالقليوبية

أجرى الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية حركة تنقلات وتغييرات محدودة بين رؤساء الوحدات القروية بالمحافظة.





وقرر المحافظ إلغاء ندب زايد محمد زايد من العمل رئيسا للوحدة المحلية بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية وعودته لجهة عمله الأصلية وتكليف حسام الدين مصطفي من العاملين بمركز ومدينة القناطر بالقيام بأعمال الوحدة المحلية بسندبيس خلفا له لحين شغل الوظيفة.





وفي قليوب قرر محافظ القليوبية تكليف محمود إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية بميت حلفا بجانب عمله رئيسا للوحدة الحلية بقرية سندبيس.



