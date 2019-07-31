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محافظات

بالأسماء.. حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات القروية بالقليوبية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:46 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أجرى الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية حركة تنقلات وتغييرات محدودة بين رؤساء الوحدات القروية بالمحافظة.

وقرر المحافظ إلغاء ندب زايد محمد زايد من العمل رئيسا للوحدة المحلية بقرية سندبيس مركز القناطر الخيرية وعودته لجهة عمله الأصلية وتكليف حسام الدين مصطفي من العاملين بمركز ومدينة القناطر بالقيام بأعمال الوحدة المحلية بسندبيس خلفا له لحين شغل الوظيفة.

وفي قليوب قرر محافظ القليوبية تكليف محمود إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية بميت حلفا بجانب عمله رئيسا للوحدة الحلية بقرية سندبيس.

كما قرر المحافظ إلغاء ندب رحاب عبد النبي رئيس الوحدة الوحدة المحلية بناي وتعيين هاله خليل رئيسا للوحدة خلفا لها في إطار تجديد الدماء للقيادات في الوحدات القروية.

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