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رياضة

الإسماعيلي يرسل الاستغناء عن محمد عواد لـ الزمالك

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:48 ص
محمد عواد
محمد عواد
منتصر الرفاعى - ملك موسي
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن وصول مندوب من نادي الإسماعيلي إلى مقر نادي الزمالك بعد قليل .

ياتي ذلك لتسليم إدارة نادي الزمالك الاستغناء الخاص بالحارس محمد عواد وتسلم الاستغناء الخاص بالثنائي محمود دونجا وأحمد مدبولي.

ويعقد مجلس إدارة القلعة البيضاء مؤتمرا صحفيًا بعد قليل لتقديم الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتعاقد الزمالك مع لاعبين من العيار الثقيل هذا الصيف، أبرزهم أشرف بن شرقي من الهلال السعودي، ومحمد عواد من الإسماعيلي، وإسلام جابر من المقاصة.

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