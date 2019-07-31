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الجيش الإسرائيلي يعزف نغمات أغاني عمرو دياب.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:47 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يعزف نغمات أغاني عمرو دياب
سمر صالح

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقطع فيديو يظهر عزف جنود الاحتلال لنغمات أغاني المطرب المصري العملاق عمرو دياب.

وقال افيخاي ادرعي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "شو رأيكم بأداء جنودنا لإحدى أشهر أغاني العملاق المصري عمرو دياب".

وتابع افيخاي أن الموسيقى لغة صريحة تعلو كل الاختلافات فأدعوكم الى الاستماع والاستمتاع بهذا الأداء.

ولم تعد تلك المرة هي الأولى التي يعزف فيها الاحتلال على نغمات المطربين والمطربات المصريين.



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