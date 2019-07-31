في عيد ميلادها .. حقيقة توتر العلاقة بين شذى وزينة

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة شذى والتي أكملت اليوم عامها الـ35، فهي من مواليد 1984 وقد بدأت نشاطها الفني عام 1995.



وحقّقت شذى شهرة واسعة من خلال ألبوم ليالي الشوق والذي طرحته عام 2004 وحققت من خلاله نجاحًا كبيرًا، ويصف الكثير من الموسيقيين صوتها بأنه من أفضل الأصوات النسائية في مصر.



وخاضت شذى تجربة التمثيل أكثر من مرة ولكنها لم تحقق النجاح المرجو لها.



كانت شائعات ترددت أن علاقة الصداقة بين شذى وزينة انتهت ولكن الأولى نفت ما تردد حول هذا الأمر، موضحةً أن زينة من أكثر الفنانين الذين ساندوها بعد وفاة والدتها.