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فن

في ذكرى ميلاده .. أسباب دخول سعيد صالح السجن ثلاث مرات

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:27 م
سعيد صالح
سعيد صالح
نورا نبيل

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح ، فهو من مواليد 1938 وقد رحل عن عالمنا عام 2014 عن عمر يناهز ال76 عامًا .

ما لا يعرفه كثيرون أن سعيد صالح دخل السجن ثلاث مرات ، الأولى بسبب إتهامه بالسخرية من رؤساء مصر بعدما خرج عن النص باحدى المسرحيات وقال :" "أمي إتجوزت 3 مرات…الأول وكلنا المش، والتانى علمنا الغش، والتالت لا بيهش ولا بينش" اعتبر النظام هذه الجملة سخرية من الرؤساء المصريين الثلاثة، الأول هو الراحل جمال عبد الناصر والثاني هو الراحل محمد أنور السادات والثالث محمد حسني مبارك .

وفي عام 1991 دخل السجن بعد إتهامه بتعاطي الحشيش وفي عام 1996 سجن مرة أخرى لنفس التهمة .

ومن أشهر أفلام سعيد صالح سلام يا صاحبي و يا عزيزي كلنا لصوص وزهايمر ورد وشوك والمحظوظ والخادمة .

ومن أشهر المسرحيات التي شارك بها مدرسة المشاغبين والعيال كبرت .

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