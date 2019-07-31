الشباب والرياضة بدمياط تطلق أولى رحلات اعرف بلدك لـ شرم الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط الفوج الأول من الشباب المتجه في رحلة الى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في رحلات "اعرف بلدك".



يشارك في الرحلة عدد ٥٠ شابا وفتاة وستكون الرحلة في خلال الفترة من ٧/٣١حتي ٢٠١٩/٨/٤ والتي نظمتها وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للبرامج التطوعية والثقافية)



ومن جانبه صرح محمود أبوزهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ،ان الغرض من رحلات "اعرف بلدك" هو تعرف الشباب على جميع الاماكن السياحية في بلدة ولكى يكون على دراية كافية بالخريطة السياحية لكى يدعو اصدقائه من الدول الاخرى لزيارة مصر والترويج الفعال للسياحة.



وأضاف بأن الرحلات تضم شبابا من الذكور والإناث تحت إشراف مشرفي مديرية الشباب والرياضة والرحلة سياحية للتنزه والتثقيف السياحي.