ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

منظمة خريجي الأزهر تطلق مبادرة للتشجيع على الدراسة الأزهرية بالأقصر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 05:53 م
الأزهر
الأزهر
أ ش أ
أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر مبادرة "الأزهر دنيا ودين" للتشجيع على الدراسة الأزهرية، وذلك من خلال توزيع مطويات ورقية تتضمن معلومات عن دور الأزهر في خدمة المجتمع المصري وتنميته على كافة المستويات.

وقال مسئول المنظمة بالأقصر ضياء الدين أحمد، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الهدف من المبادرة التعريف بالهيئات وأذرع الأزهر العلمية والإعلامية، والتعليم الأزهري ومراحلة وكيفية وشروط التقديم، والتي تأتي برعاية الشيخ محمد الطيب رئيس الفرع، والأمين العام محمد الرملي حسين.

وأوضح أن أعضاء المنظمة يقومون بشرح مزايا التعليم الأزهري والتطورات المواكبة للعصر ودمج الكتب والمناهج الدراسية التي يسَّرت على الطلاب التحصيل والمذاكرة والاستفادة المرجوة من الدراسة بالأزهر (دنيا ودين).

وأشار إلى أنه تم عقد ستة لقاءات على امتداد المحافظة بمنطقة الملقطة بالكرنك، وقرية نجع الوحدة بالطود؛ وقرية العشي؛ وقريتي أصفون والعضايمة بإسنا.

ترشيحاتنا

تعرف على التقرير الطبي لقاتل زوجته يوم الصباحية في المنوفية

محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو وماني على جائزة أفضل لاعب في العالم 2019

العلوم الصحية ترد على قرار التعليم العالي بسحب تنسيقها

زاوية جديدة لمقتل عروس المنوفية.. كلمة السر في الاضطراب الوجداني

السيسي: أتمنى امتلاك هذا المبلغ لحل مشاكل مصر.. فيديو

طارق حامد يعطل انتقال لاعب وداي دجلة إلى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها