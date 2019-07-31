منظمة خريجي الأزهر تطلق مبادرة للتشجيع على الدراسة الأزهرية بالأقصر

أطلقت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالأقصر مبادرة "الأزهر دنيا ودين" للتشجيع على الدراسة الأزهرية، وذلك من خلال توزيع مطويات ورقية تتضمن معلومات عن دور الأزهر في خدمة المجتمع المصري وتنميته على كافة المستويات.



وقال مسئول المنظمة بالأقصر ضياء الدين أحمد، في تصريح اليوم الأربعاء، إن الهدف من المبادرة التعريف بالهيئات وأذرع الأزهر العلمية والإعلامية، والتعليم الأزهري ومراحلة وكيفية وشروط التقديم، والتي تأتي برعاية الشيخ محمد الطيب رئيس الفرع، والأمين العام محمد الرملي حسين.



وأوضح أن أعضاء المنظمة يقومون بشرح مزايا التعليم الأزهري والتطورات المواكبة للعصر ودمج الكتب والمناهج الدراسية التي يسَّرت على الطلاب التحصيل والمذاكرة والاستفادة المرجوة من الدراسة بالأزهر (دنيا ودين).



وأشار إلى أنه تم عقد ستة لقاءات على امتداد المحافظة بمنطقة الملقطة بالكرنك، وقرية نجع الوحدة بالطود؛ وقرية العشي؛ وقريتي أصفون والعضايمة بإسنا.



