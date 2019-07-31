تفاصيل مادية.. الزمالك ينهي التعاقد مع أوناجم

أنهى مجلس إدارة نادي الزمالك اجراءات التعاقد مع المغربي محمد أوناجم جناح فريق الوداد المغربي لمدة ثلاثة مواسم بداية من الموسم المقبل.



يأتي هذا بعد وصول اللاعب إلى القاهرة بالأمس وتوقيعه رسميا للقلعة البيضاء في جلسة جمعته بمسؤولي الزمالك في حضور وكيل اعماله خلال الساعات القليلة الماضية.



وتم حسم الصفقة مقابل سداد الزمالك مبلغ مليون و٥٠٠ الف دولار بخلاف اعارة الكونغولي كاسونجو للوداد لمدة موسم واحد فقط.



وسيتم قيد أوناجم بالقئمتين المحلية والأفريقية للفريق الأبيض.

