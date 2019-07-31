مستقبل وطن: نقدم ورقة بحثية عن الدور الخدمي والمجتمعي للأحزاب لدعم إجراءات الحكومة

أكد عبد الله سعيد، الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب "مستقبل وطن"، أن مؤتمرات الشباب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لها عدة مكاسب للدولة المصرية على مستويات متنوعة سواء سياسية وسياحية واقتصادية، وتعبر عن وعى القيادة السياسية بأهمية خلق حلقة اتصال مباشر بين الشباب بدون خطوط حمراء لبحث كل المشكلات والآراء من خلال جلسات وورش عمل تشمل كل الموضوعات الرئيسية التى تهم الدولة المصرية.



وكشف عبد الله سعيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، عن تقدمه بورقة بحثية عن دور الأحزاب السياسية في دعم النشاط المجتمعي والخدمي بجانب الدولة في مؤتمر الشباب بأسوان، وسوف يستكمل جوانبها خلال مشاركته بالمؤتمر السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة، منوها بأهمية الدور المدني للأحزاب السياسية لخلق حالة من الوعي للشباب بأهمية المشاركة سواء على الأرض أو من خلال برنامج "اسأل الرئيس" مما يؤدي إلى تعظيم الاستفادة من قدرات هؤلاء الشباب وإزالة الفجوة مع الحكومة وتمكين الشباب اقتصاديا وسياسيا.



ووصف الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب "مستقبل وطن"، المنتديات بأنها متنفس يعبر فيه الشباب عن تطلعاتهم بكل حرية وشفافية، حيث يجدون رئيس الدولة يستمع لهم ويدون ملاحظاتهم ويكلف الحكومة بتنفيذ ما تخرج منه هذه المؤتمرات من توصيات، كما أنها تفرز لنا نماذج مشرفة من الشباب ليصبحوا شركاء في صنع القرار، وهو ما تم بالفعل، حيث تم تعيين أكثر من 7 من شباب برنامج التأهيل الرئاسي plp كنواب محافظين وغيرهم داخل مناصب قيادية بالوزارات لخلق جيل جديد يتواكب مع متطلبات العصر الحديث.



وأشار عبد الله سعيد إلى أن مؤتمرات الشباب ليست مجرد شو إعلامي، وهو ما جعل دولا أوروبية مثل إسبانيا وألمانيا تقلد التجربة المصرية، كما أن توصيات جميع هذه المنتديات الدورية والتي بدأت في شرم الشيخ 2016 تم تنفيذ أكثر من 90% بمتابعة مؤسسة الرئاسة بنفسها، كما أن تكريم النماذج المشرفة شحذ الهمم والمنافسة بين شباب الجامعات، خاصة في تقديم مقترحاتهم وبرامجهم وآخرها برنامج محاكاة الدولة المصرية، والذي يتم طرحه خلال المؤتمر السابع.