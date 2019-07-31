مستشار المفتي: مراكز الأبحاث العالمية يقتصر عملها على الرصد وتقديم التوصيات لصانع القرار

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن مراكز الأبحاث العالمية يقتصر عملها على الرصد والمتابعة وتقديم التوصيات ووضعها أمام صانع القرار كل في مجاله.



وأضاف مستشار المفتي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي لمؤشر الإفتاء العالمي للإعلان عن نتائجه في النصف الأول من عام 2019، أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة لديها الجزء البحثي الإجرائي والوقائي، فمثلا مشكلة الطلاق اتخذت إجراء وقائي كم خلال دورات المقبلين على الزواج وأنشئت وحدات للعلاج الأسري وكذلك اتخذت إجراء علاجي بعمل وحدة الإرشاد الأسري.



وأشار إلى أن دار الإفتاء تضع توصياتها امام الأجهزة الأمنية للتعامل مع ما يتم رصده لحل مشاكل المجتمع.