زوجة وأم وحاكمة وسيدة أعمال.. خبراء الآثار يكشفون دور المرأة في اقتصاد مصر القديمة.. صور

نظمت إدارة الوعي الأثري بقطاع الآثار المصرية ندوة بعنوان "طاهرة اليدين" في بيت السناري بالسيدة زينب بالقاهرة وحضرتها كاميرا موقع "صدى البلد".



وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة إيمان عبد الخالق، مسئول إدارة الوعي الأثري، أن قطاع الآثار المصرية يحرص دائما على تنظيم العديد من الورش والندوات العلمية والأثرية للتواصل مع مختلف فئات المجتمع بهدف نشر الوعي الأثري.



وقالت مسئول إدارة الوعي الأثري إن الندوة ألقت الضوء على دور المرأة في الحياة الاقتصادية بمصر القديمة، وذلك من خلال محاضرات ألقاها عدد من أساتذة الآثار المصرية بالجامعات المصرية.



وأضافت مسئول إدارة الوعي الأثري أن المرأة المصرية لعبت قديما دورا هاما في تعزيز النمو الاقتصادي بدءا من عصر الأسرات مرورا بالعصرين البطلمي والروماني، وشاركت في العديد من المهن المختلفة في مجال الصناعة والتجارة.



وفي كلمتها، تحدثت الدكتورة عائشة محمود عبد العال، أستاذ حضارة وآثار مصر القديمة عن المرأة والاقتصاد المصري، وأوضحت أن المرأة تمثل صورة إيزيس دائمًا المسئولة عن رعاية الحب والمشاعر النبيلة، وكانت المرأة ملكة أرسلت بعثات تجارية ووطدت العلاقة بالجيران وتبادلت السلع مثل حتشبسوت التى ساهمت فى بناء الاقتصاد المصري.



فيما كشف الدكتور عزت قادوس، أستاذ الآثار اليونانيّة الرومانيّة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، حكاية تماثيل التناجرا، وهو اسم مدينة يونانية برعت فى إنتاج مثل هذا النوع من الفن، وهو أسلوب فنى يشمل ملابس تشبه الملابس المصرية التراثية.



فيما ألقت الدكتورة زينب حشيش، والدكتور أحمد جبر، المتخصصين فى البيوأركيولوجي محاضرة عن العظام البشرية، وكيفية التعرف عليها والإصابات التي تعرضت لها وأسباب الوفاة بمواقع الحفائر الأثرية.