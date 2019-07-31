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اقتصاد

أداء سلبي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الأربعاء

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:40 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح
سجلت مؤشرات البورصة المصرية، أداء سلبيا بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغوط بيعية من جانب المتعاملين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي للأسهم القيادية تراجعا بنسبة 0.38% مسجلا مستوى 13,313.7 نقطة، كما تراجت مؤشرات الأسهم المتسويطة والأوسع نطاقا.

فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي إكس 70 بنسبة 0.51% مسجلا مستوى 520.5 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنتسبة 0.47% مسجلا مستوى 1,346.34 نقطة.

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