كشف لغز وفاة ربة منزل بعد 4 أشهر من زواجها.. الزوج قتلها خنقا بمخده لخلافات بينهما بالدقهلية

تمكنت مباحث مركز الستامونى بالدقهلية، من كشف لغز وفاة ربة منزل بعد ٤ أشهر من الزواج واتهام الزوج بقتلها حيث اعترف الزوج أنه وراء الواقعه وأنه قام بقتلها عن طريق خنقها بمخدة سرير حتى لفظت أنفاسها.





وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد احمد الحسينى مأمور مركز شرطة الستامونى من كامل أمين محمد الجندى ٧١ عاما عامل مقيم فى قرية ابو نور الدين التابعه للمركز يتهم فيه عبد الله توكل جبر ٢٧ عاما سائق ومقيم فى السبخاوية بقتل زوجته فاطمه كامل أمين ٢١ عاما.





وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد حماد رئيس المباحث، لمكان البلاغ تبيم ان الجثه متواجده فى صالة الشقه وتبين من التحريات أنهم متزوجين منذ شهر مارس الماضي فقط وأن هناك خلافات زوجيه بينهم بسبب الأعمال المنزلية إذ أنهم يسكنان فى بيت العائلة كما أنها تركت بيت الزوجية وتوجهت إلى بيت أهلها 3 مرات خلال شهور الزواج الأربعة.





وبتقنين الإجراءات، تم ضبط الزوج وانكر التهمه الموجهه اليه بقتلها وانها صعد للشقه فوجدها فاقده الوعى وعندما طلب الطبيب لها اخبره أنها توفت وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بنقل الجثه الى مشرحة المستشفى الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.



