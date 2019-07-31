مؤتمر_الشباب يتصدر تويتر.. ومغردون: أفضل تسويق للعاصمة الإدارية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #مؤتمر_الشباب وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر



وجاءت التعليقات كالتالي :





‏احلي تسويق للعاصمه الاداريه

اللي نفسي نسميها اسم مصري

‎#مؤتمر_الشباب



‏من سار بين الناس جابرًا للخواطر .. أدركه الله في جوف المخاطر الله يجبر بخاطرك يا ريس

المؤتمر السابع للشباب .. العاصمه الاداريه الجديده 👌💪

‎#موتمر_الشباب



ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.





