مؤتمر_الشباب يتصدر تويتر.. ومغردون: أفضل تسويق للعاصمة الإدارية

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #مؤتمر_الشباب وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر
وجاءت التعليقات كالتالي :
احلي تسويق للعاصمه الاداريه
اللي نفسي نسميها اسم مصري
#مؤتمر_الشباب
من سار بين الناس جابرًا للخواطر .. أدركه الله في جوف المخاطر الله يجبر بخاطرك يا ريس
المؤتمر السابع للشباب .. العاصمه الاداريه الجديده 👌💪
#موتمر_الشباب
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت التعليقات كالتالي :
احلي تسويق للعاصمه الاداريه
اللي نفسي نسميها اسم مصري
#مؤتمر_الشباب
من سار بين الناس جابرًا للخواطر .. أدركه الله في جوف المخاطر الله يجبر بخاطرك يا ريس
المؤتمر السابع للشباب .. العاصمه الاداريه الجديده 👌💪
#موتمر_الشباب
ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.