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#مؤتمر_الشباب يتصدر تويتر.. ومغردون: أفضل تسويق للعاصمة الإدارية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 12:45 م
صدى البلد
القسم الميداني
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #مؤتمر_الشباب وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر

وجاءت التعليقات كالتالي :


‏احلي تسويق للعاصمه الاداريه
اللي نفسي نسميها اسم مصري
‎#مؤتمر_الشباب

‏من سار بين الناس جابرًا للخواطر .. أدركه الله في جوف المخاطر الله يجبر بخاطرك يا ريس
المؤتمر السابع للشباب .. العاصمه الاداريه الجديده 👌💪
‎#موتمر_الشباب

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الوطني للشباب بدورته السابعة تحت شعار (ابدع.. انطلق)، والذي يعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.


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