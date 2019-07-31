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فيديوجراف| بلا رحمة.. اعتداء وحشي على مسن مسلم بـ أمريكا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:00 م
صدى البلد
إسلام عبد الهادي
تسببت خطابات الكراهية في نشر ثقافة العنصرية، التي انتزعت الرحمة من قلوب البشر، وأعمت عيونهم عن الصواب.

وتعرض رجل مسن مسلم في ولاية بالتيمور الأمريكية، لاعتداء وحشي من قبل 3 مراهقين، انهالوا عليه بالضرب والركلات وأسقطوه أرضا.

لم يكتف المراهقون الثلاثة بضرب الرجل، ولكنهم سرقوا متعلقاته الشخصية، ولاذوا بالفرار، إلا أن احدى كاميرات المراقبة رصدت الحادث عن طريق الصدفة.

ومن خلال الفيديوجراف، شاهد كيف تعرض الرجل المسن للضرب والإهانة.

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