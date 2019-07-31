الرقابة الإدارية: استكمال إجراءات 23 ألف كارت دفع إلكتروني في بورسعيد..فيديو

قال أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن الجهاز قبل أن يبدأ العمل في بورسعيد بحث احتياجات المواطن البورسعيدي، واجتمع مع كافة فئات المجتمع بوجود المحافظ.



وتابع "عبد الباسط" خلال جلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن شباب الجامعات في بورسعيد طلبوا منهم استكمال اجراءات الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى أنهم بدأوا مع البنوك المصرية، وتم التوصل إلى 23 ألف كارت، وتم زيادة ماكينات الدفع الإلكتروني لـ 30 ماكينة داخل الجامعات.



وأوضح أنهم وصلوا إلى 1.6 مليون كارت دفع، كما تم تسديد معاملات بقيمة 803 ملايين جنيه.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.



