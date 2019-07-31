بـ شراء المجوهرات.. ماي تودع السياسة وتقضي عطلتها في بحيرة جاردا.. صور

تركت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، تيريزا ماي، جميع مشاكل بريكست وهموم السياسة جانبا، هذا الأسبوع، حيث تقضي عطلتها الصيفية، في بحيرة جاردا في إيطاليا.



فبعد أن غادرت تيريزا مكتبها رسميا وسلمت عصا القيادة إلى بوريس جونسون، الاسبوع الماضي، قررت ماي الاستمتاع بحريتها والبدء في عطلة حقيقية.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، شوهدت رئيسة الوزراء السابقة وهي تتسوق في مدينة سيرميوني برفقة زوجها حيث قاما بشراء بعض المجوهرات من متجر شهير بأحد الشوارع هناك.



وارتدت ماي بنطلونا باللون البيج وقميصا بلا أكمام باللون الأزرق، كما ارتدى زوجها فيليب قميصًا منقوشًا وبنطلون جينز أسود وقبعة بيسبول، بينما كان الزوجان يتجولان في شوارع المدينة الجميلة.



ومن خلال الصور، التي نشرتها الصحيفة البريطانية يبدو أن الزوجان كانا سعيدين بالابتعاد عن الضغوط والاستمتاع بالجو المشمس الجميل.



وعادة ما يزور الزوجان هذه المنطقة، لقضاء عطلتهما في أكبر بحيرة في إيطاليا، خاصة على مدار العامين الماضيين.