تصدع منازل سوق اللبن بالمحلة بسبب أعمال تنقيب عن الآثار.. ومحافظ الغربية: فحص المباني الآيلة للسقوط .. صور

الفزع يهدد حياة وأمن 100 أسرة بسوق اللبن بسبب تصدع منازلهم وغياب الرقابة من المسئولين

مصادر أمنية: ضبط المتورطين فى أعمال التنقيب عن الآثار

محافظ الغربية: تشكيل لجنة لفحص المنازل الآيلة للسقوط والبدء فى ترميمها

سيطرت حالة من الخوف على سكان منطقة سوق اللبن بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب تصدع ما يزيد على 10 منازل بسبب أعمال تنقيب عن الآثار غير شرعية بمحيط مسجد العمرية بشارع أبو العز، حيث شرع الأغلبية منهم فى استخدام معدات وأدوات للحفر على أعماق تترواح بين "35 و80" مترا أسفل مستوى سطح الأرض.وتبين من رصد عدسة "صدى البلد" تصدع أكثر من 12 منزلا تبلغ أعمار إنشائها أكثر من 80 سنة نتيجة أعمال الحفر المتوالية طوال الأسابيع الماضية وسط غياب رقابة المسئولين، مما هدد أكثر من 80 أسرة بالتشرد والضياع بسبب تصدع جدران وأساسات منازلهم."ربنا كريم ويتولانا برحمته وفعلا حياتنا بقت فى خطر خلال الـ10 أيام الأخيرة فوجئنا بتصدع المنازل بسبب أعمال حفر من جانب بعض الأشخاص المجهولين استعاندوا بأدوات والمعدات حفر للتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل السكنية بمحيط مسجد العمرية"، بتلك الكلمات عبر محمد عليوة، أحد سكان منطقة سوق اللبن، عن خوفه مؤكدا انتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار خلال الأسابيع الماضية وسط عدم وجود رقابة.وقالت سوسن محمد، ربة منزل مقيمة بذات المنطقة، إن الأهالي تقدموا بشكاوى رسمية إلى الجهات الأمنية وغرف عمليات ووزارة الآثار للإبلاغ عن وقائع التنقيب عن الآثار واكتشاف أوانٍ فخارية والتأكد من أثريتها من عدمه.وناشدت المسئولين تشكيل لجنة فنية لفحص ومعاينة موقع أعمال الحفر بالمنازل قائلة: "كل الناس عارفة إن المنطقة تحوي آثارا قديمة من أيام الفراعنة والعهود السابقة".وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية عن ضبط المتورطين فى أعمال التنقيب عن الآثار وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ شئونها والتواصل مع أهالي وسكان المنطقة للإبلاغ عن مرتكبي التنقيب عن الآثار والمتسببين فى تصدع باقي منازل الأسر والعائلات القاطنين بذات المنطقة.فى المقابل، أعطى اللواء هشام السعيد، محافظ الغربية، تعليماته إلى المهندس محمد سراج، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لتشكيل لجنة معاينة المنشآت والمنازل الآيلة للسقوط لتأمين أرواح المواطنين القاطنين بذات المنطقة.كما شدد محافظ الغربية على أهمية ترميم منازل المواطنين المضارين بالجهود الذاتية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فى المرحلة المقبلة.