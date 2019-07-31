نشر قيم النزاهة والشفافية في دورة تدريبية بجامعة حلوان

نظم مركز التطوير الوظيفي بجامعة حلوان بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية دورة تدريبية للسادة أمناء الجامعة و شباب الإداريين تحت عنوان : " نشر قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه" وذلك برعايةالأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأشار الأستاذ الدكتور ماجد نجم إلى أهمية الدور الإداري للسادة الأمناء والعمداء والوكلاء و لذلك جاءت الدورة لترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة، حيث تساهم في القضاء على ظاهرة الفساد ونشر الوعي حول أهمية القانون وتطبيقه والإلتزام بمبادئه، مشددًا على ضرورة معرفة مفهوم وطرق مكافحة الفساد و ذلك لتأثيره سلبا على القيم الأخلاقية و التنمية الاقتصادية و أيضا من أجل تفعيل الضبط الإداري داخل الحياة الجامعية.



وأوضحت الدكتورة حنان كمال مدير مركز التطوير الوظيفى أن التدريب قُدم في مجالى الإدارة والمالية من أجل مكافحة الفساد و تفعيل قيم النزاهة والشفافية.



و تهدف الدورة التدريبية التي أقيمت بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية إلى تعريف مفاهيم النزاهة و الشفافية و الإنتماء و الولاء وطرق و سبل الوقاية من الفساد كما تضمنت الحديث عن الأمن القومي و دور الجامعة في الحفاظ عليه وأيضا التوعية بأهم المشاكل الإدارية والمالية التي تضع القيادة في حيز المُساءلة.



كما ناقشت الدورة الأنشطة التي يمكن أن تقدم للطلاب و الإداريين و أوصت بتفعيل مدونات السلوك الوظيفي للعاملين وتوعية الطلاب بالميثاق الأخلاقي و مقررات حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.



و تناولت الدورة التدريبية الحديث عن الأخطاء الوارد حدوثها في التعاملات المالية و كيفية تجنبها و الأسس الصحيحة للمزيادات و المناقصات، بالإضافة إلي طرق الإدارة و متابعة العاملين والحوكمة الرشيدة و ترسيخ مبادئ العمل الجماعي و تنمية مهارات الأفراد و اعداد الكوادر الإدارية.