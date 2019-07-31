ضبط تشكيل عصابي ومصرع أحد الأهالي بطلق خرطوش أثناء التصدي له بالدقهلية

تمكن أهالى قرية القطنة التابعة لمركز الستامونى بالدقهلية من ضبط تشكيل عصابى أثناء سرقة كابلات كهربائية من القريه فيما لقى مواطن مصرعه بطالق خرطوش من قبل أحد أفراد العصابة فيما تم تسليمهم لمركز شرطة الستامونى.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعقيد احمد الحسينى مأمور مركز شرطة الستامونى من اهالى قرية القطنه التابعه للمركز بتمكنهم من ضبط 3 أشخاص أثناء محاولتهم سرقة كابلات كهربائيه بالقرية ومصرع احد الاهالى عقب اطلاق النيران عليهم من قبل أفراد العصابة.





وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة الستامونى بقيادة المقدم محمد حماد رئيس المباحث الى مكان الواقعه وبالفحص تبين ان الاهالى فوجئوا بثلاث اشخاص يقومون بسرقة كابلات كهربائيه وعندما حاولو التصدى لهم قام أحدهم بإطلاق طلقات خرطوش خرطوش ما أدى إلى إصابة فيصل مصباح محمد 40 عاما بطلق خرطوش بالصدر وتوفى فى الحال فيما تمكن الاهالى من ضبط أفراد العصابة.





وتم اقتياد أفراد العصابة إلى مركز الشرطة وتبين أنهم محسن مصطفى أبو الوفا ٢٣ عاما وشقيقه أحمد ٢٤ عاما رمضان الشحات ٤٠ عاما ومقيمين مركز شربين وعثر بحوزتهم على سلاح نارى عباره عن فرد خرطوش.



