الرقابة الإدارية: شبكة الربط بين الوزارات تسهل حياة المواطنين..فيديو

قال أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية : إن البنية المعلوماتية لشبكة المعلومات بالوزارات توفر شاشات الإتاحة لمتخذي القرار بناء على معلومات دقيقة.





وأضاف "عبد الباسط" خلال كلمته بجلسة التحول ضمن فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر الوطنى السابع للشباب، إن الوضع القديم كان بأن تحتفظ كل وزارة بالبيانات الخاصة بها للعمل علي هذه البيانات والمعلومات لفترة وتطور الأمر بعد ذلك عن طريق ربط الوزارات ببعضها البعض نتج عنه وجود شبكات تواصل معلوماتية بين الوزارات.





وأوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن شبكة الربط المعلوماتية بين الوزارات تمت عن طريق تجميع كافة قواعد البيانات ليستطيع المواطنين بكل سهولة ويسر الدخول لهذه الشبكة للحصول على المعلومات التى يحتاجونها .





وقد بدأت منذ قليل، فعاليات جلسة التحول الرقمى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، في العاصمة الإدارية الجديدة.





ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس، الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، إضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.





ويعقد المؤتمر بحضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.





كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.



