الرقابة الإدارية: إطلاق 5 منصات رقمية لتيسير حياة المواطنين.. فيديو

قال أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إن مشروع التحول الرقمي يعد من المشروعات الضخمة للغاية، ولا يقل أهمية عن المشروعات الإستراتيجية التى تقوم الدولة بإنشائها.



وأضاف أكرم عبد الباسط، خلال جلسة "مبادرة التحول الرقمي" التي تنعقد ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني للشباب، اليوم، الأربعاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار من قبل إلى أن التحول الرقمي سينقل الدولة لمكان جيد للغاية، موجها الشباب بأن يكون لديهم مزيد من الثقة في أن الدولة عند تخطيطها لشيء تقوم بتنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع.



وأشار أكرم عبد الباسط إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب خلال مؤتمر الشباب الذي تم عقده في جامعة القاهرة 2018، الانتهاء من تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لمحافظة بورسعيد خلال عام واحد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من المشروع هذا العام.



وأوضح أكرم عبد الباسط أن الهدف الأساسي للدولة هو رضا المواطن وأن يكون هناك ثقة بينه وبين الحكومة، لافتا إلى أن المواطن لديه 3 اتجاهات يهتم بهم هي التنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والعيش في حياة بدون فساد.



وأكد وكيل هيئة الرقابة الإدارية أن هيئة الرقابة الإدارية حاولت التواصل مع المواطن بشكل مباشر، وبالفعل تم وضع حلول مبتكرة لخدمة المواطن مثل الخدمات الاستباقية وحوكمة الخدمات، لافتا إلى أن كل هذه الخدمات أصبحت الآن على منصات رقمية يستطيع المواطن الآن بأن يحصل على خدماته الحكومية من 5 منصات وهي: بوابة مصر الرقمية، وتطبيق على الموبايل، والمراكز التكنولوجية، ومراكز الاتصال، ومراكز البريد.