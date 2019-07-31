ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرقابة الإدارية: نعمل على تطوير البنية الأساسية لوزارة الداخلية.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:17 م
أكرم عبد الباسط،
أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية
ندى فتح الله
قال أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم العمل على محور البنية الأساسية في محافظة بورسعيد، من خلال نزولهم على أرض الواقع وحددوا المواقع والمباني الحكومية في المحافظة، وعددهم 681 مبنى وموقعا حكوميا.

وأضاف وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خلال جلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بجهد كبير لمساعدتهم في توفير خطوط الفايبر التي تم توصيلها للمواقع والمباني، حيث وفرت جميع المستلزمات خلال شهرين ونصف الشهر فقط.

وأكد أكرم عبد الباسط أن هناك متوسط 800 متر تم حفرها لتوصيل المواسير لكل مبنى، ومتوسط سحب كابلات فايبر 3000 متر لكل مبنى.

وأوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية أن خدمات المرحلة الأولى من محور البنية الأساسية تم الانتهاء منها، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مكاتب التموين بالكامل ولم يتبق سوى تطوير خدمات النيابة العامة، منوهًا بعملهم لبناء مبنى بجانب النيابة العامة يتكون من طابق واحد، ويتعاقدون حاليًا على المعدات المطلوبة.

وأشار أكرم عبد الباسط إلى أنهم يعملون حاليًا على تطوير البنية الأساسية التكنولوجية لوزارة الداخلية، لتقديم خدمة الاستعلام عن الرقم القومي لجميع الجهات الحكومية.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس، الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.

ترشيحاتنا

الرقابة الإدارية: استكمال إجراءات 23 ألف كارت دفع إلكتروني في بورسعيد..فيديو

11 صفقة.. صدى البلد ينشر تفاصيل صفقات الزمالك قبل انطلاق المؤتمر الصحفي

احم نفسك من الأمراض.. 6 طرق لـ تنظيف الجسم من السموم

حبس مدرس هتك عرض طفلة أثناء درس خصوصي بشقتها بالإسكندرية +18

لا علاقة للحجاب والصليب بالعمل الإعلامي..7 معلومات عن آية عبد الرحمن مقدمة مؤتمر الشباب

استعدادا لـ عيد الأضحى.. أسعار اللحمة البلدي والسوداني والضأن في مجمعات التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها