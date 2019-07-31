الرقابة الإدارية: نعمل على تطوير البنية الأساسية لوزارة الداخلية.. فيديو

قال أكرم عبد الباسط، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، إنه تم العمل على محور البنية الأساسية في محافظة بورسعيد، من خلال نزولهم على أرض الواقع وحددوا المواقع والمباني الحكومية في المحافظة، وعددهم 681 مبنى وموقعا حكوميا.



وأضاف وكيل هيئة الرقابة الإدارية، خلال جلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بجهد كبير لمساعدتهم في توفير خطوط الفايبر التي تم توصيلها للمواقع والمباني، حيث وفرت جميع المستلزمات خلال شهرين ونصف الشهر فقط.



وأكد أكرم عبد الباسط أن هناك متوسط 800 متر تم حفرها لتوصيل المواسير لكل مبنى، ومتوسط سحب كابلات فايبر 3000 متر لكل مبنى.



وأوضح وكيل هيئة الرقابة الإدارية أن خدمات المرحلة الأولى من محور البنية الأساسية تم الانتهاء منها، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مكاتب التموين بالكامل ولم يتبق سوى تطوير خدمات النيابة العامة، منوهًا بعملهم لبناء مبنى بجانب النيابة العامة يتكون من طابق واحد، ويتعاقدون حاليًا على المعدات المطلوبة.



وأشار أكرم عبد الباسط إلى أنهم يعملون حاليًا على تطوير البنية الأساسية التكنولوجية لوزارة الداخلية، لتقديم خدمة الاستعلام عن الرقم القومي لجميع الجهات الحكومية.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس، الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، انعقاد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، والذى يستهدف عرض خطط وجهود الدولة لتوفير سبل الحياة الكريمة لكل مواطن مصري، بالإضافة إلى شرح أبعاد المبادرة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



كما سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن سفراء لمبادرة حياة كريمة من الشخصيات العامة والفنانين كسفراء للمواطن المصري.