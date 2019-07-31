المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي خلال مشاركتها في منتدى الصين أفريقيا: قطار بكين فائق السرعة وصل إلينا.. وندعو التنين الصيني لدعم القارة السمراء والحصول على حصة أكبر من التجارة العالمية

المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي:

اتفاقية التجارة الحرة بالقارة السمراء تحتاج تطوير البنية التحتية

الاستفادة من تجربة الصين في تطوير البنية التحتية أمر ضروري

يجب تشجيع المزيد من الاستثمارات في القارة السمراء

ألقت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، كلمة في افتتاح منتدى الصين أفريقيا للقانون 30 - 31 يوليو 2019 ببكين الذي أقيم أمس، الثلاثاء، مؤكدة أن هذا المنتدى جمع بين العقول القانونية الرائعة من أفريقيا والصين مما يجعله ذا أهمية هائلة لتبادل وجهات النظر التي ستسمح لنا بتحقيق أهدافنا المشتركة للتنمية ليس فقط اقتصاديا ولكنه قانوني.وأشارت نميرة نجم، خلال كلمتها، إلى اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية، والتي تهدف إلى اللحاق بقطار الصين فائق السرعة والعمل مع الصينيين من خلال مبادرة Belt and Road التي ستفيد أفريقيا والصين وستعزز العلاقات المشتركة.وأوضحت نميرة نجم أن اعتماد اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في مارس 2018 جاء نتيجة للجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي لتعزيز اندماجها الاقتصادي منذ عام 1991 باعتماد معاهدة أبوجا التي أنشأتها الجماعة الاقتصادية الأفريقية ومن ثم بدأ العمل على تحقيق هذا الهدف بإنشاء السوق المشتركة الأفريقية والمجتمع الاقتصادي الأفريقي المتكامل، وتلا ذلك، في ديسمبر عام 2012، اعتمد المؤتمر قرارا على مستوى قمة الاتحاد الأفريقي لرسم خريطة طريق أدت إلى إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية في النهاية.وقالت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي إنه في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت القمة الأفريقية في نيامي إشارة البدء في تنفيذ الاتفاقية احتفالا بالذكرى الأولى للتوقيع عليها ودخولها حيز التنفيذ في عام واحد فقطـ، وهذا إنجاز ملحوظ لقارتنا الأفريقية.وأكدت نميرة نجم أن صكوك الاتفافية تناولت وسائل تعزيز التجارة داخل أفريقيا من خلال اعتماد سياسات تجارية مشتركة تلتزم بحرية الخدمات التجارية ذات الصلة وتعزيز دور القطاع الخاص في عمليات صنع السياسات، حيث تناولت المسائل المتعلقة بتيسير التجارة، مما يزيد من القدرة الإنتاجية، ووضع البنية التحتية التجارية، والتمويل التجاري، والمعلومات التجارية ذات الصلة، وتكامل سوق العمل.وأضافت نميرة نجم: "إن ذلك ليس نهاية المطاف إذ أننا بدأنا للتو في الرحلة فأمامنا مزيد من المفاوضات بشأن الصكوك القانونية للتنفيذ الإتفاقية، مثل جداول تنازلات التعريفات، والجداول من التزامات محددة بشأن التجارة في مجال القطاعات ذات الأولوية والطريق التنظيمي ونحن نعلم بأن تنفيذ الاتفاق يتطلب الكثير من العمل على الأرض، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، والتي ستكون هامة وهائلة للاتصال في قارتنا ومع شركائنا".وشددت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي على أن بكين هي المكان الذي سيساعد من خلال مبادرة الطريق في تنفيذ الكثير من الاتفاقية بوضوح فيما يتعلق بالاتصال، معربة عن إعجابها الشديد بالتقدم في الخدمات عبر الإنترنت.وتابعت نميرة نجم: "يمكن لأفريقيا الاستفادة من تجربة الصين في هذا المجال وعلاوة على ذلك، فإن الأهداف المذكورة لن تحدث دون تشجيع المزيد من الاستثمارات في القارة، وليس فقط في البنية التحتية ولكن أيضا في صناعات القائمة على التصنيع والمعالجة ولن يتحقق ذلك دون إنشاء بيئة مواتية للشركات في أفريقيا والصين هي قائد في هذا المجال، ونحن يمكن أن نتستفيد أيضا من تجربتها في هذه المسألة وكشركاء، تتطلع القارة إلى مواصلة التعاون مع الصين وغيرها، لتمكيننا من الحصول على حصة أكبر في التجارة العالمية كشريك فعال".وأكدت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي في ختام كلمتها أنه لا يجوز أن نتغافل التعاون بين الأفارقة والصين في مجال الطاقة، من خلال منتدى التعاون الصينى الافريقى (فوكاك) فهذه الشراكة استراتيجية بالنسبة لكلانا، التي تعني تعزيز تعاوننا ومساعدة أفريقيا في إيجاد سبل مبتكرة لاعتماد أطر قانونية عمليا وديناميكيا، مماثلة لما ذكره القاضي عبد القوي يوسف رئيس محكمة العدل الدولية بشأن تنمية استثماراتنا واتفاقات التجارة، لافتة إلى أن هذه الأطر ستؤدي إلي استفادة شعوبنا ودعمنا لتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063.واختتمت نميرة نجم قولها إن القطار الصيني فائق السرعة وصل إلى محطتنا للمشاركة في تلبية احتياجات القارة الأفريقية لانطلاق أجندته في التنمية.