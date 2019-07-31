القابضة للمياه تختتم فعاليات ورشة عمل إعداد خطة عمل إدارات التوعية 2019-2020

اختتمت اليوم فعاليات ورشة عمل "إعداد خطة عمل إدارات التوعية 2019-2020” في ضوء تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والتي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمدراء إدارات التوعية والخطوط الساخنة بشركات المياه على مستوى الجمهورية، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات في مجالات الإعلام والتوعية.



واستعرض الدكتور مصطفي يعقوب أستاذ الحاسب الآلي ونظم المعلومات بأكاديمية السادات، أساسيات ومهارات التسويق الالكتروني وكيفية الاستفادة من تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة الوعي المائي والوصول لأكبر عدد من المستخدمين، وخلق سبل جديدة لتحفيزهم علي التواصل والتفاعل المستمر.



وأوضحت دكتورة ابتسام الجندي عميد كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والآداب MSA، آليات مراجعة أدلة تنفيذ الأنشطة ومعايير التقييم في ظل المستجدات التي نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنهجية لتطبيق قياس الأثر ـ استمارات ( القياس القبلي ـ بعدي ) والتعريف بآليات ووسائل الإقناع الحديثة وكيفية تنفيذ حملات إعلانية توعوية ناجحة و إعداد استمارات استبيان الكترونية للوصول لأكبر عدد من المواطنين.



وقدمت إدارتي الإعلام والتوعية بالشركة القابضة عرضا تقديميا عن أساليب تغيير الرأي العام وطرق مواجهة الشائعات، والتصدي لكافة الأخبار المضللة.

