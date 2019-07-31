ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من البيت الأزرق على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 01:19 م
أول تعليق من البيت
أول تعليق من البيت الأزرق على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ با
دعاء أبوهشيمة
أعربت كوريا الجنوبية، في بيان عاجل لها، عن قلقها المتزايد إزاء إطلاق بيونج يانج لصواريخ باليستية باتجاه ساحلها الشرقي للمرة الثانية في أقل من أسبوع.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن "البيت الأزرق" قوله إن سيول لديها قلق شديد إزاء إطلاق الصاروخين.

وفي قت سابق، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية قامت باختبار صاروخين قصيري المدى، في وقت مبكر اليوم، الأربعاء، من ساحلها الشرقي.

وذكرت رئاسة الأركان العسكرية أنه"عند الساعة الـ05.06 و05.27 من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، سجلت قواتنا المسلحة بالقرب من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية إطلاق صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر".

جدير بالذكر أن كانت كوريا الشمالية أطلقت، الأسبوع الماضي، صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى، وذلك في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب منطقة قبالة ساحل السلفادور

العروسة عذراء والزوج مريض نفسى.. الخوف من الفضيحة والعجز الجنسى وراء جريمة يوم الصباحية بـ المنوفية.. فيديو وصور

موجز الرياضة.. رئيس الزمالك يفاجئ الجماهير ويتوعد الخطيب.. تفاصيل صفقة قفشة.. مشروع تركي الشيخ

بعد انتشار ثعابين الطريشة في التجمع.. شيرين رضا تقترح حلا للمشكلة

زاوية جديدة لمقتل عروس المنوفية.. كلمة السر في الاضطراب الوجداني

ننشر آخر فيديو لـ عروس المنوفية المقتولة يوم الصباحية بسبب مرض زوجها النفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمايوه والهوت شورت.. إطلالات صيفية أنيقة لـ نرمين الفقى

ببنطلون مقطع ومكياج صاخب.. زوجة مصطفى فهمي تتألق فى الساحل

دنيا سمير غانم بـ إطلالة جديدة في أحدث ظهور لها