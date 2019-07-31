أول تعليق من البيت الأزرق على إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

أعربت كوريا الجنوبية، في بيان عاجل لها، عن قلقها المتزايد إزاء إطلاق بيونج يانج لصواريخ باليستية باتجاه ساحلها الشرقي للمرة الثانية في أقل من أسبوع.



ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن "البيت الأزرق" قوله إن سيول لديها قلق شديد إزاء إطلاق الصاروخين.



وفي قت سابق، أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية قامت باختبار صاروخين قصيري المدى، في وقت مبكر اليوم، الأربعاء، من ساحلها الشرقي.



وذكرت رئاسة الأركان العسكرية أنه"عند الساعة الـ05.06 و05.27 من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، سجلت قواتنا المسلحة بالقرب من منطقة قريبة من ونسون على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية إطلاق صاروخين قصيري المدى باتجاه البحر".



جدير بالذكر أن كانت كوريا الشمالية أطلقت، الأسبوع الماضي، صاروخين باليستيين جديدين قصيري المدى، وذلك في أول تجربة صاروخية لها منذ اجتماع الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي واتفاقهما على استئناف محادثات نزع السلاح النووي.