إسلام الغزولي: مؤتمرات الشباب تؤكد على شفافية ووضوح القيادة السياسية في إدارة الدولة

قال إسلام الغزولي إن دورية انعقاد مؤتمرات الشباب برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي تعطي فرصة إيجابية نحو استمرارية التواصل بين القيادة السياسية المصرية مع مختلف فئات المجتمع المصري وفى القلب منهم الشباب، مؤكدًا علي أن هذه المؤتمرات بما فيها من شفافية ووضوح وتواصل مباشر تكون بمثابة رسالة طمأنة للشعب المصري وخاصة الشباب، وهذا ما كنا نفقتده في الأزمنة الماضية، وتؤكد على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم وتمكين الشباب، وبناء جيل واعي وقادر على التفكير وتقديم حلول مبتكرة للأزمات التي قد تواجه الدولة وتفتح نوافذ الحوار مع الأجيال الجديدة والاستماع إلى آرائها ومقترحاتها حول المستقبل.



وأشار "الغزولي"، في تصريحات له، إلى أن افتقاد التواصل وعدم الشفافية، كانت من إشكاليات الماضي، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر منذ بداية تولية للمسئولية إن يكون منهجه الصراحة والشفافية ومواجهة المشكلات لبناء دولة قوية بناء على فكرة المشاركة في بناء مصر الحديثة.



ولفت إلي أن هذه المؤتمرات تشهد جانبان في منتهي الأهمية الأول متعلق بالنماذج الشبابية المميزة بمختلف المجالات، ومن ثم الاستماع لهم والاهتمام برؤياهم المختلفة، والجانب الأخر متعلق بالأدوار التى تقوم بها الحكومة المصرية والجهود، مما يخلق حالة من الشفافية والوضوح، ويكون الجميع علي بينه، مؤكدا علي أن هذه المعادلة مهمة وتفيد المواطن المصري في التعرف علي ما يتم من جهود بالدولة المصرية.



وأكد علي أن هذه المؤتمرات تتطرق إلي ما هو أعمق وأشمل في بناء الكوادر الشبابية ليكونوا قادة المستقبل من خلال أكاديمية الشباب سواء علي المستوي المحلي أو الإفريقي مشيدا بإستعادة الريادة المصرية بالقارة الإفريقية وتخريج الدفعة الاولى من الشباب الإفريقي ممن تدربوا في البرنامج الرئاسي، والذي يتزامن مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي ونشاطها في مجال دعم الشباب الإفريقي وتعميق العلاقات مع القارة الأفريقية، وأشار إلى أن البرنامج الرئاسى يعد تجربة عظمية يمكن من شأنها أن تعزز وجود قيادات شابة لإدارة الدولة المصرية، مستشهدا بما حدث في افتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب الجاري بالعاصمة الإدارية بما حدث من حالة المحاكاة للحكومة ووجود ممثلين من الشباب بالوزارات المختلفة والتي تسهم بشكل كبير في نشر ثقافة الحوار والتثقيف السياسي بين الشباب، وتنمي وعيهم، حيث يحاكي الشباب المشاركون دور السلطة التنفيذية والتشريعية.



وهو ما يخلق استعداد لدي الشباب المؤهل لتحمل المسؤولية في أي وقت بعد التدريب والتأهيل مشددا على ان نموذج المحاكاة عكس وعي الشباب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية.



وتتطرق الغزولي بحديثه أيضا بشأن اختيار مكان الانعقاد بالعاصمة الإدارية، مؤكدا علي أن اختيار المكان يعط رسالة برؤية الدولة المصرية للمستقبل، وأن المصريين دائما قادرين علي الإنجاز مشيرا إلي أن اختيارات الأمكان الخاصة بالانعقاد بمؤتمرات الشباب علي مدار الفترات الماضية كانت موفقة كونها دائما ما تحمل رسائل هامة سواء كانت بالمحافظات المختلفة أو الأماكن التاريخية.



واختتم الغزولي تصريحاته قائلا: حضور هذا الكم من الشباب يثري حالة النقاش، ويزيد من احتمالية خروج أفكار واعدة وخلاقة وقابلة للتنفيذ لإفادة المجتمعات، مؤكدًا أن المؤتمر سيساهم في نقل الصورة الإيجابية الحقيقية عن الدولة المصرية، والإنجازات التي حققتها، ويدحض كل الادعاءات الكاذبة التي تروجها قوى الشر والكيانات الإرهابية بهدف تشويه صورة مصر الدولة أمام المجتمع الدولي.